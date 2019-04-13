محمد فاروق: مباراة المصري والزمالك كانت ستُعاد في هذه الحالة



قال محمد فاروق، الحكم الدولي السابق، أن مباراة المصري والزمالك، كانت ستُعاد إذا تغافل محمد عادل حكم المباراة عن اقصاء لاعب الفريق البورسعيدي.

وتابع فاروق في تصريحات لبرنامج ملعب أفريقيا المُذاع عبر قناة المصرية الفضائية: "خطأ الحكم كان سيُكلفه إعادة المباراة؛ ولكن هذه الأخطاء

واردة في مباريات كرة القدم".

وكان محمد عادل حكم مباراة المصري والزمالك بالدوري المصري، تغافل عن اشهار البطاقة الحمراء للاعب المصري أحمد شوشة، بعدما حصل الأخير على بطاقتين صفراوتين.

