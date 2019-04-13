زكريا ناصف يسأل اتحاد الكرة: فين تميمة البطولة؟.. فيديو

أشاد الكابتن زكريا ناصف، بتنظيم حفل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية، الذي أقيم مساء اليوم عند سفح الأهرامات، متسائلا عن تميمة بطولة كأس الأمم.

وأضاف ناصف خلال تقديم برنامج «الماتش»،

على قناة «صدى البلد»، متسائلا: «فين تميمة البطولة؟.. كل حلقة أسأل عليها ولحد النهارده مظهرتش»، متابعا: «الحفل كان رائع وسط إضاءة الأهرامات..

والحضور كانوا شيك، ومن دول عديدة، والتقديم بأكثر من لغة».

وأكد ناصف أن كلمة أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيها طمأنة لاتحاد الكرة المصري، ووارتياحية لتنظيم مصر للبطولة، متابعا: «جميع الوزارات تستعد للبطولة، وهذه رسائل مهمة إعلامية وسياسية».