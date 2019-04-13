محمد فاروق: الحكم المصري ينقصه "الثقة" فقط

يرى محمد فاروق، الحكم الدولي السابق، أن لابد من تكاتف المنظومة الرياضية بأكملها من أجل عودة الحكم المصري لمكانته الطبيعية.
وقال محمد فاروق في تصريحات لبرنامج ملعب أفريقيا المُذاع عبر قناة المصرية الفضائية: "لابد من إعادة الثقة للحكام المصريين من المنظومة بأكملها،
وواصل: "الحكم المصري لا يختلف عن الأجنبي، فقط في حاجة لعودة الثقة، والدليل أن الحكم المصري أدار في وقت سابق مباريات قمة بشكل جيد".
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