أشرف صبحي: اليوم بداية للحدث الأكبر وهذه رسالتي للجماهير

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن ستاد القاهرة سيكون جاهز، لاستقبال المباراة الافتتاحية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بين مصر وزيمبابوي. وقال أشرف صبحي في تصريحاته لبرنامج ملعب أفريقيا المُذاع عبر قناة الفضائية المصرية: "ستاد القاهرة جاهز لمباراة الافتتاح والنهائي، وكل الملاعب جاهزه لاستقبال البطولة". المُذاع عبر قناة الفضائية المصرية: "ستاد القاهرة جاهز لمباراة الافتتاح والنهائي، وكل الملاعب جاهزه لاستقبال البطولة". وتابع الوزير: "اتمنى وصول منتخب مصر للمباراة Advertisements النهائية، وأن يُقدم المنتخب ما يرضي طموحاتنا". وواصل: "أتوقع أن يكون هناك حصان أسود في البطولة، دائمًا في البطولات الكبيرة، بيكون هناك منتخب بيحدث المفاجأت". وأسفرت قرعة كأس الأمم عن تواجد زيمبابوي والكونجو الديمقراطية وأوغندا في المجموعة الأولى بجانب مصر.

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