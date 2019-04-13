أشرف صبحي: اليوم بداية للحدث الأكبر وهذه رسالتي للجماهير

أبدى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، سعادته بنجاح حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019، والذي أقيم مساء اليوم الجمعة، تحت سفح الأهرامات. وقال أشرف صبحي في تصريحات لبرنامج ملعب أفريقيا المُذاع عبر قناة المصرية الفضائية: "اليوم بداية للحدث الأكبر، نحن جاهزون للتحدي، وأقول للجماهير البطولة Advertisements ستنجح بكم". وتابع الوزير: "لابد أن نستعد جيد لمباريات المجموعة، كل المنتخبات الأفريقية بتطور". وأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية عن تواجد زيمبابوي والكونجو الديمقراطية وأوغندا بجانب مصر في المجموعة الأولى.

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