فاروق جعفر: مجموعة مصر ”مش صعبة” ولازم نستفيد منها ”فنيًا”

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن مجموعة مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ليست صعبة.

وتابع فاروق جعفر في تصريحات لبرنامج ملعب أفريقيا

المُذاع عبر قناة المصرية الفضائية: "يجب أن نُحضر جيدًا للبطولة، وبما إنها مُقامة في مصر فيجبأن نتوج بها".

وواصل: "المجموعة في المتناول وليست صعبة على المنتخب الوطني، يجب أن نستعد بالمباريات الثلاثة لباقي مشوار البطولة". وأسفرت القرعة عن وجود زيمبابوي والكونجو الديمقراطية وأوغندا بجانب مصر في المجموعة الأولى.