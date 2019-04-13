شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي أقيم عصر اليوم الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي ، مشاركة إسلام أبو سليمة نجم خط دفاع االمصري ، حيث ظهر اللاعب بمستوى مطمئن للغاية. أبو سليمة نجم خط دفاع االمصري ، حيث ظهر اللاعب بمستوى مطمئن للغاية.

كان اللاعب قد شعر خلال الدقائق الأخيرة لمباراة الفريق أمام الزمالك أمس بشد خفيف في عضلة السمانة الأمر الذي دفع الجهاز الفني لاستبداله والدفع بزميله عمرو موسى خوفاً من تفاقم إصابته

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسلام أبو سليمة يشارك في مران المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.