رياضة | مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ناصر ماهر - جونيور أجاي - رمضان صبحي

خط الهجوم : وليد أزارو.