رياضة | حطب يشيد بتنظيم حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية ‏

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حطب يشيد بتنظيم حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية بحفل قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم والذي أقيم في منطقة الأهرامات مساء الجمعة.
حضر المهندس هشام حطب حفل قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي شهدت حضور لفيف من رؤساء الاتحادات الإفريقية لكرة القدم ورئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" وتقدم الحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
أكد المهندس هشام حطب ، أن حفل قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية كان مبهر وإختيار مكان إقامة الحفل في منطقة الأهرامات كان إختيار مميز وتنظيم الدخول والخروج وتواجد الضيوف كان على أفضل مستوى وعبر عن مستوى الأمن والأمان ومكانة مصر في إفريقيا.
أوضح المهندس هشام حطب، الحكومة المصرية واللجنة المنظمة لنهائيات كأس الأمم يعملان في طريق تنظيم أفضل بطولة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم وحفل القرعة بداية لتنظيم راقي يليق بمصر.
تمنى المهندس هشام حطب التوفيق لمنتخب مصر في النهائيات التي ستقام خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو وأن ينجح في حصد اللقب الإفريقي الذي ستنتظره ملايين الجماهير المصرية.