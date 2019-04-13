رياضة | شطة : حياتو رفض زيادة عدد المنتخبات في أمم إفريقيا لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شطة : حياتو رفض زيادة عدد المنتخبات في أمم إفريقيا لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمود عبد المنعم شطه عضو الكاف بأن عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي السابق رفض زيادة عدد المتتخبات في أمم أفريقيا لأنه كان يرى بأن ذلك سيضعف البطولة.

وقال شطه في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"تم تصنيف منتخبات البطولة بناءً على آخر 3 نصنيفات في آخر 3 نسخ من البطولة".

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وأضاف :"مصر من أكثر المنتخبات مشاركة في أمم أفريقيا ولعبت 91 مباراة".

وتابع :"حياتو رفض زيادة عدد المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا لأنه كان يعتقد بأن ذلك سيضعف البطولة".

واختتم شطه تصريحاته قائلاً :"عمرو فهمي يعاني مؤخرًا من أزمة صحية شديدة واتوقع رحيله عن الكاف لهذا السبب".