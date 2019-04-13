رياضة | وزير الرياضة: ستاد القاهرة جاهز.. ومصر في النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة: ستاد القاهرة جاهز.. ومصر في النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن ستاد القاهرة سيكون جاهز، لاستقبال المباراة الافتتاحية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بين مصر وزيمبابوي.

وقال أشرف صبحي في تصريحاته لبرنامج ملعب أفريقيا المُذاع عبر قناة الفضائية المصرية: "ستاد القاهرة جاهز لمباراة الافتتاح والنهائي، وكل الملاعب جاهزه لاستقبال البطولة".

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وتابع الوزير: "اتمنى وصول منتخب مصر للمباراة النهائية، وأن يُقدم المنتخب ما يرضي طموحاتنا".

وواصل: "أتوقع أن يكون هناك حصان أسود في البطولة، دائمًا في البطولات الكبيرة، بيكون هناك منتخب بيحدث المفاجأت".

وأسفرت قرعة كأس الأمم عن تواجد زيمبابوي والكونجو الديمقراطية وأوغندا في المجموعة الأولى بجانب مصر.