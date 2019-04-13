رياضة | رسالة الخطيب الأخيرة للاعبي الأهلي قبل لقاء صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة الخطيب الأخيرة للاعبي الأهلي قبل لقاء صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، داخل فندق الإقامة بالإسكندرية.

وأكد بيبو، للاعبي الفريق على أهمية مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، وضرورة رد الإعتبار داخل الملعب والعبور للدور المقبل.

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وقال الخطيب خلال تلك الجلسة، "لا تلعبوا تحت ضغوط.. حققوا فوزًا يعيد كبرياء ناديكم وهيبته في القارة السمراء".

وأضاف: "انظروا الي الجماهير التي زحفت لشراء تذاكر المباراة والحرص علي حضورها..أستمدوا قوتكم منها..دافعوا عن أسم ناديكم..الأمور بيدكم ولا نريد منكم سوي القتال داخل الملعب..11 راجل داخل الملعب".

ويلتقي الأهلي صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم على ملعب برج العرب، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، حيث خسر المارد الأحمر ذهابا بخماسية دون رد.