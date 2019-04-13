رياضة | مدرب الأهلي: نسعى لرد الاعتبار أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي: نسعى لرد الاعتبار أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن ما يهم الفريق الأحمر في مباراته أمام صن داونز الجنوب إفريقي غدا هو رد اعتباره وكرامته وتحقيق الفوز.

وأضاف يوسف في تصريحات تلفزيونية :"لا يوجد ما هو مستحيل في كرة القدم والجميع شاهد ما حدث في كرة القدم العالمية في بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وتاباع "الفوز على المقاصة منحنا دفعة معنوية كبيرة، وأتمنى أن نحقق فوز يرد اعتبار النادي ونُسعد الجماهير الكبيرة التي ستؤازرنا غدا".

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وواصل "جمهور الأهلي دائما يصنع الفارق ويكون له مفعول السحر معنا ويؤازر الفريق في كل الأوقات".

وأردف "المباراة صعبة لكنها ليست مستحيلة، لكن هناك حالة تفاؤل لدى اللاعبين، وسيقاتلون داخل الملعب".

وأتم حديثه "المهم عندنا أن لا نستقبل أي أهداف، كما أن ترتيبنا وتنظيمنا داخل الملعب يمنحنا فرصة قوية في تحقيق الفوز".