رياضة | حسن شحاتة بعد القرعة: ضمنا التأهل لدور الـ16 ببطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسن شحاتة بعد القرعة: ضمنا التأهل لدور الـ16 ببطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر أن مجموعة مصر في بطولة أمم أفريقيا 2019 خفيفة ومعتدلة.

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وقال شحاتة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: «زيمبابوي أقل المنتخبات في مجموعة مصر وتلك المجموعة مع أوغندا والكونغو الديمقراطية تعني ضمان الفراعنة للتأهل لدور الستة عشر للبطولة»

وأضاف: « هناك لاعببن يستحقون الانضمام لمنتخب مصر مثل أحمد علي مهاجم المقاولون العرب لأنه هجام وهداف الدوري»