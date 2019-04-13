رياضة | نجم وسط ريال مدريد يرد عمليا على أنباء رحيله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم وسط ريال مدريد يرد عمليا على أنباء رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الألماني توني كروس نجم خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني موقفه من الأنباء التي تردد عن اقتراب رحيله عن الفريق الملكي.

وانتشرت أنباء عن رحيل كروس عن الميرنيجي في الميركاتو الصيفي .

Advertisements

وقال نجم الماكينات الألمانية وريال مدريد الإسباني عبر "توتير" ، بشكل مقتضب :"معلومات خاطئة تماما".

وكانت تقارير أشارت إلى أن كروس يفكر في الرحيل عن ريال مدريد هذا الموسم، بعد أن تعرض لانتقادات عديدة بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة بعد المدافع الفرنسي رافائيل فاران الذي يسعى للبحث عن تحديات جديدة خارج ملعب سانتياجو برنابيو.