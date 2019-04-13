رياضة | طريق مصر حتي نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.. مواجهات نارية تنتظر الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طريق مصر حتي نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.. مواجهات نارية تنتظر الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت مساء اليوم الجمعة، مراسم سحب قرعة بطولة الأمم الإفريقية 2019 في منطقة سفح الأهرامات ، وأسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولي مع منتخبات (الكونغو الديمقراطية - زيمبابوي - أوغندا).

وجاءت نتائج قرعة بطولة أمم إفريقيا كاملة كالتالي:

- المجموعة الأولي: مصر - جمهورية الكونغو - أوغندا - زيمبابوي

- المجموعة الثانية: نييجيريا - غينيا - مدغشقر - بوروندي

- المجموعة الثالثة: السنغال - الجزائر - كينيا - تنزانيا

- المجموعة الرابعة: المغرب - كوت ديفوار - جنوب إفريقيا - ناميبيا

- المجموعة الخامسة: تونس - مالي - موريتانيا - أنجولا

- المجموعة السادسة: الكاميرون - غانا - بنين - غينيا بيساو

و يتأهل 16 منتخبًا للدور ثمن النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2019، حيث يصعد "البطل والوصيف" من كل مجموعة، بالإضافة لأفضل 4 ثوالث.

• مواجهات دور الـ16:

- أصحاب الصدارة في المجموعات الـ4 الأولي يواجهون أفضل ثوالث.

- أول المجموعة الخامسة × وصيف المجموعة الرابعة

- أول المجموعة السادسة × وصيف المجموعة الخامسة

- وصيف المجموعة الأولي × وصيف المجموعة الثالثة

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- وصيف المجموعة الثانية × وصيف المجموعة السادسة

• طريق مصر في البطولة:

احتمالات دور الـ16 لمنتخب مصر:

- منتخب مصر (متصدر) × ثالث المجموعة الثالثة

- منتخب مصر (متصدر) × ثالث المجموعة الرابعة (في حالة تأهل ثالث الأولي وعدم تأهل ثالث الثالثة)

- منتخب مصر (متصدر) × ثالث الخامسة (حال عدم تأهل ثالث الرابعة أو الثالثة)

- منتخب مصر (متصدر) × ثالث الخامسة (حال عدم تأهل ثالث الأولي)

- مصر (وصيف) × وصيف المجموعة الثالثة

- مصر (ثالث) × متصدر المجموعة الثالثة (حال تأهل ثالث المجموعتين الثالثة والرابعة)

- مصر (ثالث) × متصدر المجموعة الثانية (حال تأهل أحد ثوالث المجموعتين الثالثة أو الرابعة أو عدم تأهلهما)

- دور الثمانية:

- إذا مر منتخب مصر من دور الـ16 (متصدر) يواجه الفائز من وصيفي الثانية والسادسة في ربع النهائي.

وفي هذه الحالة يواجه في نصف النهائي، الفائز من مواجهتي (الفائز من وصيف الخامسة – وصيف الرابعة) و(الفائز من متصدر الثالثة – ثالث الأولى أو الثانية أو السادسة).

- أما إذا مر منتخب مصر لدور الـ16 (وصيف)، يواجه الفائز من مباراة متصدر الرابعة ضد ثالث الثانية أو الخامسة أو السادسة في ربع النهائي.

في هذه الحالة يواجه في النصف نهائي الفائز من مواجهتي (متصدر المجموعة الثانية × ثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو السادسة) ضد الفائز من (متصدر المجموعة السادسة وثاني المجموعة الخامسة).