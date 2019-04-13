رياضة | ميسي يرفض ضم نجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يرفض ضم نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية في الأيام الماضية عن اقتراب خوان ماتا نجم وسط مانشستر يونايتد من الإنتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات المقبلة.

وأشار موقع دون بالون الإسباني إلى أن برشلونة لا يزال يصر على خيار التعاقد مع خوان ماتا من مانشستر يونايتد والذي قرر هو الآخر وضع حد لمسيرته في البريميرليج بعد رحلة طويلة منذ عام 2011 بدأت مع تشيلسي ثم مع المان يونايتد.

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وذكر الموقع الإسباني بأن ماتا تحدث مع وكيل أعماله في الفترة الماضية وأبلغه برغبته في العودة إلى إسبانيا موطنه الأصلي مما دفع وكيله للبحث عن عروض داخل الليجا.

وأفاد الموقع الإسباني بأن ميسي نجم وقائد برشلونة اعترض على قدوم خوان ماتا للفريق بسبب كبر سنه، حيث لا يفهم ميسي ماذا سيقدم ماتا مع الفريق وهو في الثلاثين من العمر كما أنه سيواجه منافسة مع اللاعبين الشباب مثل ريكي بويج وآرثر ميلو وفرانكي دي يونج الوافد الجديد من آياكس.

وأكد الموقع الإسباني أن فالنسيا وأتليتكو مدريد يفكران في التعاقد مع خوان ماتا في الصيف المقبل إذا أنهي علاقته تماماً مع مانشستر يونايتد.