رياضة | عاجل.. أول رد فعل من مدرب المنتخب بعد قرعة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد فعل من مدرب المنتخب بعد قرعة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني على قرعة بطولة أمم أفريقيا برفض التأكيد على سهولة المجموعة. وقال رمزي خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « مفيش حاجة اسمها سهلة في كرة القدم ولابد من التحضير الجيد المنتخبات والعمل الجاد». Advertisements وأضاف: « هدفنا كجهاز فني المنتخب الوطني حصد بطولة أمم أفريقيا والتتويج باللقب الأفريقي الثامن ولا نخشى أي منافس»ّ . ووقع الفراعنة في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

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