رياضة | عاجل.. هازارد يتجاهل محمد صلاح قبل موقعة تشيلسي وليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. هازارد يتجاهل محمد صلاح قبل موقعة تشيلسي وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشح البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وذلك قبل مواجهة ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، الأحد المقبل على ملعب أنفيلد معقل الريدز ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هازارد في تصريحات صحفية : "من يفوز بالدوري الإنجليزي؟ أود أن أقول مانشستر سيتي لأنه ما زالت لدينا مباراة أمام ليفربول ونحن نريد أن نهزمهم لذلك أقول مانشستر سيتي".

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وعن مباراة ليفربول، قال هازارد: "ستكون مباراة رائعة وصعبة بسبب اللعب في أنفيلد لكن نحن تشيلسي ويمكننا التغلب على أي فريق".

واختتم هازارد تصريحاته قائلاً : "نريد أن ننهي الموسم في المربع الذهبي ونحن لا يهمنا من يفوز باللقب سواء ليفربول أو مانشستر سيتي فهدفنا هو الذهاب إلى أنفيلد ونحاول أن نفوز بالمباراة".

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل بينما يحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 66 نقطة.