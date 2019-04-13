رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة.. صفقتان من العيار الثقيل و3 مهاجمين مرشحين لتعويض كوتينيو بموافقة ميسي

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يخوض نادي برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي مواجهة قوية أمام ويسكا مساء غدٍ السبت ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الاسباني "الليجا".

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 12/4/2019:

1- بموافقة ميسي.. 3 مهاجمين مرشحين لتعويض "كوتينيو" في برشلونة

أشار موقع "دون بالون" أن هناك ثلاثة لاعبين من الطراز الرفيع في المرحلة النهائية بالنسبة لبرشلونة لتدعيم خط هجوم الفريق بموافقة من النجم الأرجنتيني ميسي، والذي ضاق ذرعًا مع باق نجوم الفريق من الأداء المخيب للبرازيلي "كوتينيو".

الهدف الأول والأكثر بساطة هو الهدف القديم، أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد ، وهو لاعب من الطراز العالمي ، والذي سيكلف خزينة البلوجرانا 120 مليون يورو، والتعاقد معه من شأنه أن يعطي الفريق ميزة إضافية.

أما اللاعب الثاني المرشح للانتقال للبارسا هو ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، وهو الاسم الذي لمع نجمه وأدائه منذ إقالة مورينيو وقدوم أولي جونار سولشاير لقيادة اليونايتد، لكن ناديه لن يوافق على رحيله إلا بعد الحصول على مبلغ 180 مليون يورو.

الأسم الثالث هو جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني ، إنه الأقرب إلى نيمار حاليًا ، فهو يتمتع بالمهارة والمراوغة وجودة تقنية كبيرة للوصول لمنطقة الخصم، ويطلب دورتموند 160 مليون يورو للتخلي عنه..

2- برشلونة بدون ميسي من جديد

قاد المدرب إرنستو فالفيردي تدريب فريقه ضمن الاستعدادات لمواجهة أويسكا المقررة السبت المقبل، في الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغاب ميسي عن هذا التدريب، بعدما تعرض الأربعاء لضربة دامية أثناء مواجهة مانشستر يونايتد الذي سقط على أرضه بهدف دون رد، في ذهاب ربع نهائي "التشامبيونز ليغ".

وعقب مباراة "الليغا"، سيعود البرسا لمنافسات البطولة الأوروبية الثلاثاء المقبل، حين يستقبل مان يونايتد على ملعب الكامب نو في مباراة الإياب.

3- ريال مدريد يقترب من خطف صفقة برشلونة

أرسل فريق ريال مدريد كشافين لمتابعة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الذي يلعب هذا الموسم بين صفوف آينتراخت فرانكفورت معارا من بنفيكا البرتغالي، بهدف تقييم مستوى اللاعب في المباريات الهامة، وفقاً لما ذكرته تقارير صحافية الجمعة.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن الريال أرسل كشافين لمتابعة أداء اللاعب في مباراة آينتراخت أمام بنفيكا الذي أعاره للنادي الألماني مع خيار للشراء بـ12 مليون يورو، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وفي هذه المباراة التي انتهت بفوز آينتراخت 4-2 على مضيفه البرتغالي، لم يمر أداء المهاجم الصربي مرور الكرام، حيث سجل أول هدفي بنفيكا في اللقاء.

ومنذ بداية الموسم، سجل يوفيتش 25 هدفاً وصنع 6 في 37 مباراة بكل المسابقات.

4- برشلونة يخطط لضم صفقتان من العيار الثقيل

أفادت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن برشلونة حرص على إرسنال أحد أعضاء النادي للتجسس على الثنائي جواو فيليكس موهوب بنفيكا ويوفيتش مهاجم انتراخت فرانفكورت.

وشهدت مباراة الأمس تألق واضح لنجم بنفيكا جواو فيليكس بعدما سجل بمفرده هاتريك في انتصار فريقه على فرانفكورت بأربعة أهداف مقابل هدفين.

واضافت الصحيفة، أن برشلونة تابع أيضاً روبن دياس مدافع فريق بنفيكا البالغ من العمر 21 عاماً والذي تم طرح اسمه على طاولة العديد من الأندية الأوروبية.

واكدت الصحيفة على أن لقاء بنفيكا وفرانكفورت شهد تواجد جواسيس من مانشستر يونايتد ، يوفنتوس ، إنتر ، بايرن ، تشيلسي ، توتنهام ، آرسنال لمتابعة اللاعبين.

5- مدافع برشلونة يغازل "جريزمان"

لم يخف جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني، إعجابه بأنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الذي تم ربطه بالانتقال إلى البرسا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بيكيه: إنه لاعب رائع، لكن هذا القرار لا يمسني، أي توقيع يأتي سيضيف المزيد إلى برشلونة.

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فيما يتعلق بوضع الفريق، أقر بيكيه نحن في ديناميكية جيدة، ولدينا نتائج جيدة نلعب بشكل جيد، ما كان مهمًا هو الوصول إلى هذه المرحلة من الموسم في موقع جيد في جميع المسابقات.

وزاد: نحن مركزون للغاية، الفريق لديه كل الحواس الخمسة في المباريات المتبقية، كلما أسرعنا في الفوز بالدوري، كلما تمكنا من التركيز على دوري الأبطال والكأس.

6- صحيفة كتالونية تذكر ريال مدريد بفضيحة برشلونة

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن ريال مدريد يحمل ذكريات سيئة في يوم الإثنين بعدما سقط في هزيمة ثقيلة من برشلونة بنتيجة 5-0.

واشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد تعرض للهزيمة الثقيلة من برشلونة في 29 نوفمبر عام 2010 في الكلاسيكو، حيث كانت هناك قوة قاهرة لخوض لقاء الفريقين يوم الإثنين بملعب الكامب نو بدلا من الاحد بسبب إجراء الانتخابات في كتالونيا بنفس التوقيت.

وانتصر وقتها فريق جوارديولا على البرتغالي جوزيه مورينيو والذي عاني من أسوأ هزيمة في حياته المهنية.

7- برشلونة يتطلع للاقتراب من اللقب أمام هويسكا

ستكون الفرصة مواتية أمام مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، للدفع ببعض من عناصره البديلة خلال لقاء الفريق مع مضيفه هويسكا، غداً السبت، في الجولة 32 لبطولة الدوري الإسباني، حيث يسعى الفريق الكاتالوني لمواصلة انتصاراته في البطولة والاقتراب خطوة أخرى نحو الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.

يرغب فالفيردي في الاستفادة من انفراد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، قبل 7 جولات على نهاية الموسم.

ويأتي هذا الفارق الكبير في النقاط، ليمنح الحرية أمام فالفيردي في تجربة عدد من اللاعبين البدلاء، ومنح قسطاً من الراحة لنجومه الأساسيين قبل مباراة العودة أمام مانشستر يونايتد الثلاثاء المقبل على ملعب "كامب نو".

ويحلم برشلونة بالتتويج بالثلاثية التاريخية في الموسم الحالي.

8- تعليق ناري من نجم برشلونة المنتظر بشأن رونالدو

أشاد فرينكي دي يونج، نجم وسط أياكس أمستردام، بما قدمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس خلال مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1 في هولندا حيثُ أحرز كريستيانو رونالدو هدف السيدة العجوز.

وقال دي يونج، في تصريحاته لموقع "جول": "نعلم جميعاً أنه حين يحصل رونالدو على الكرة داخل منطقة الجزاء وخصوصاً إن كانت رأسيه فهو غالباً سوف يسجل".

وتابع لاعب برشلونة الجديد: "هو يفعل الأمر نفسه منذ نحو 15 عاما، لذا فهذه مهارة قياسية بالنسبة له، إنها مهارة رائعة، وليست تلك التي لا تجعلني أستمتع بمشاهدتها، أنا أنحني لهذه المهارة".

9- مفاجأت في قائمة برشلونة لمواجهة هويسكا

أعلن أرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه التي ستواجه هويسكا غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت قائمة البرسا على النحو التالي:-

تير شتيجن ، سيميدو ، توديبو ، كوتينيو ، آرثر ، عثمان ديمبيلي ، سيليسن ، مالكوم ، لينجليت ، موريلو ، جوردي ألبا ، برينس بواتينج ، ألينيا ، أرتورو فيدال ، أومتيتي ، ريكي بويغ ، أبيل رويز ، موسى واجي.

10- عقبة وحيدة تقف أمام انتقال راشفورد إلى برشلونة

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة مازال يسعى للتعاقد مع مهاجم خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.

وصار مركز هجوم برشلونة في حاجة للتدعيم بلاعب رقم 9 ، ليعوض الأوروجوياني لويس سوايز في المستقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن إهتمام البارسا بـ راشفورد يقف عائقاً أمام تجديد عقده مع مانشستر يونايتد.

ومن الجدير بالذكر ان المهاجم الإنجليزي الشاب لم يقبل بتجديد عقده حتى اللحظة مع ناديه الإنجليزي.