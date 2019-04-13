رياضة | تعرف على أبرز نجوم مجموعة مصر في كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أبرز نجوم مجموعة مصر في كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت مساء اليوم الجمعة قرعة كأس الأمم الإفريقية بمنطقة سفح الأهرامات التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل.

ووقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى، التي تضم كلاً من زيمبابوي أوغندا ومنتخب الكونغو الديمقراطية.

وتحتضن مصر نهائيات كان 2019 خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم بمشاركة 24 منتخبا فى القارة السمراء.

وتشهد النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ المسابقة، وسيتم تقسيم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

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منتخب أوغندا

يعد أبرز نجوم المنتخب الأوغندي فاروق ميا لاعب جوريكا الكرواتي، ودينيس أونيانجو حارس صن داونز الجنوب إفريقي.

منتخب زيمبابوي

ويعتبر خاما بيليات المحترف في صفوف كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، هو نجم منتخب زيمبابوي.

منتخب الكونغو

ويعتبر سيدريك باكامبو المحترف في صفوف بكين خوان الصيني، هو نجم الأبرز للمنتخب الكونغولي.

ويحمل المنتخب الكونغولي لقب كأس الأمم مرتين من قبل في عامي 1968و 1974.