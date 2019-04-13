رياضة | رئيس ريال مدريد يجهز لصفقة مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ريال مدريد يجهز لصفقة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن مستقبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي لا يزال عالق مع فريقه بايرن ميونخ الألماني وكثرة الشائعات حول خروجه من اليانز آرينا بعد الموسم الجاري.

وكشف موقع الدون بالون الإسباني بأن ليفاندوفسكي عاد من جديد لطرح اسمه على ريال مدريد للتعاقد معه في الصيف القادم وازدادت التكهنات حول رحيله بعد مشاجرته يوم أمس مع زميله كومان.

Advertisements

وأشار الموقع الإسباني إلى أن بيريز رئيس ريال مدريد واحد من أكثر الاشخاص داخل النادي لديهم حلم كبير بالتعاقد مع ليفاندوفسكي وضمه للملكي لتعزيز خط الهجوم.

وأفاد الموقع الإسباني بأنه في الوقت الذي يرغب فيه بيريز بضم اللاعب من البايرن، فإن ليفاندوفسكي يفكر هو الآخر في إنهاء علاقته مع النادي بحثاً عن حلمه بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح الموقع الإسباني بأن انتقال ليفاندوفسكي إلى ريال مدريد سيكون معقد للغاية بسبب زيدان والذي يرفض قدوم اللاعب لسببان، الأول لعدم منافسة كريم بنزيمة في الخط الهجومي والثاني لأن بايرن ميونيخ لن يتنازل عنه إلا بعد الحصول على مبلغ ضخم وهو ما يرفضه زيدان.