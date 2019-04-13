رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. صفقة كبري تقترب من الملكي وزيدان يطالب بعودة هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. صفقة كبري تقترب من الملكي وزيدان يطالب بعودة هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها حصول كريم بنزيما نجم الفريق على جائزة أفضل لاعب في شهر مارس. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- فيربو بديل مارسيلو في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة ريال مدريد والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يفكرون حاليًا في تحديد اللاعبين الراحلين عن النادي في نهاية الموسم وتحديد المراكز التي بحاجة لتدعيم في موسم الانتقالات وترشيح عدد من اللاعبين للتعاقد معهم في كل مركز.

وأكد موقع دون بالون الإسباني بأن ريال مدريد وضع قائمة بأسماء لاعبين للتفاوض معهم في مركز الظهير الأيسر تحسبًا لاحتمالية رحيل ظهيره البرازيلي الدوليّ مارسيلو والذي تنتشر حوله الشائعات باقتراب رحيله عن الملكي والانضمام إلى يوفنتوس الصيف المقبل بالإضافة إلى تقدمه في العمر والذي يقترب من تخطي حاجز الثلاثين عامًا.

وكشف الموقع الإسباني عن أبرز اللاعبين المطلوب ضمهم في هذا المركز وهو جونيور فيربو صاحب الأصول الدومينيكانية ونجم ريال بيتيس والذي يقدم موسمًا مميزًا مع فريقه مبرزا قدراته الفنية والبدنية الرائعة.

وأفاد الموقع الإسباني بأن الملكي يضع لاعبين آخرين في نفس المركز في قائمته، أبرزهم : الإسباني ماركوس ألونسو نجم تشيلسي والنمساوي ألابا نجم بايرن ميونيخ والبرازيلي أليكس ساندرو نجم يوفنتوس.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن الملكي سيواجه منافسة حامية الوطيس مع مانشستر سيتي الذي يرغب بشدة في انتداب ظهير أيسر للموسم المقبل بسبب استمرار إصابات الفرنسي ميندي التي تعيقه عن المشاركة لفترات طويلة مع الفريق وقلة خبرات الأوكراني زينشينكو.

- هازارد يرشح مانشستر سيتي للفوز بالبريميرليج

رشح البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وذلك قبل مواجهة ليفربول الأحد المقبل على ملعب أنفيلد معقل الريدز ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هازارد في تصريحات صحفية : "من يفوز بالدوري الإنجليزي؟ أود أن أقول مانشستر سيتي لأنه ما زالت لدينا مباراة أمام ليفربول ونحن نريد أن نهزمهم لذلك أقول مانشستر سيتي".

وعن مباراة ليفربول، قال هازارد: "ستكون مباراة رائعة وصعبة بسبب اللعب في أنفيلد لكن نحن تشيلسي ويمكننا التغلب على أي فريق".

واختتم هازارد تصريحاته قائلاً : "نريد أن ننهي الموسم في المربع الذهبي ونحن لا يهمنا من يفوز باللقب سواء ليفربول أو مانشستر سيتي فهدفنا هو الذهاب إلى أنفيلد ونحاول أن نفوز بالمباراة".

- زيدان : أنا نوع آخر من المدربين

تحدت الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن امتهانه لمهنة التدريب وسبب حبه لها

وقال زيدان في تصريحات صحفية إسبانية :"خلال عملي كمدرب كنت سعيداً أنه بإمكاني أن آخذ اللاعبين معي في رحلة وأعلمهم كيف يفكرون بطريقة مختلفة، لا يهم من سيكون مدربهم المقبل ولكن لن يقوم مدرب بإضافة شيء جديد لكريستيانو رونالدو أو مودريتش".

وأضاف : "لقد رغبت في أن أظهر لهم أنهم أكثر من مجرد لاعبي كرة، أمر جميل أن تخلق شيئاً سيبقى بعد الحياة نفسها وهو الانتصارات ولكن كيف تحقق ذلك؟ بدلاً من العمل على نفسك، انظر كيف يمكن مساعدة الآخرين، لقد استمتعت بكل تلك اللحظات".

وعن كيفية تكيفه مع مهنة التدريب، قال زيدان :"أحببتها بسبب روح الفريق، أي مدرب آخر سيحاول تطوير اللاعبين بشكل فردي ولكن هذا ليس أنا، أردت الفوز معهم وأردت أن نحقق الفوز بطريقة مختلفة".

وتابع : "من الصعب أن تفوز ولكن الحلقة الأصعب هي أن تبدأ في تحقيق الانتصار، البداية في غاية الأهمية، حين تحقق شيئا مهما فأنت تخلق الاحتمالية للذهاب أبعد منه بكثير، هذا ما حاولت فعله، آلا تمل من الانتصار، هو أمر مستحيل ويجعل الحياة عظيمة لأنك تحقق أشياء في غاية الصعوبة".

وأردف قائلاً : "حين تنظر لأمثال نيمار وميسي وكريستيانو ستجدهم دوماً يريدون الفوز، دوماً لديهم رغبة تحقيق المزيد، حين تبدأ في تحقيق الفوز تحصل على حافز ورغبة إضافيين، ولا تشعر بالرضا مطلقاً".

وعن اتجاهه لمجال التدريب، قال زيدان : "لقد أخذت الموضوع على مهل ولم أكن متعجلاً، لم أشعر أني سأصبح مدرباً، كنت لاعباً وتوقفت لأحصل على راحة ثم شعرت في وقت ما أني أريد العودة، ولذلك قلت لنفسي سأدرب وكنت أتحضر لها فعلاً".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً : "أنا مدرب غير تقليدي، نوع آخر من المدربين، أنا لم أقل يوماً لكريستيانو رونالدو أو لوكا مودريتش كيف يركلان الكرة".

- هل يرحل ليفاندوفسكي إلى ريال مدريد ؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن مستقبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي لا يزال عالق مع فريقه بايرن ميونخ الألماني وكثرة الشائعات حول خروجه من اليانز آرينا بعد الموسم الجاري.

وكشف موقع الدون بالون الإسباني بأن ليفاندوفسكي عاد من جديد لطرح اسمه على ريال مدريد للتعاقد معه في الصيف القادم وازدادت التكهنات حول رحيله بعد مشاجرته يوم أمس مع زميله كومان.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن بيريز رئيس ريال مدريد واحد من أكثر الاشخاص داخل النادي لديهم حلم كبير بالتعاقد مع ليفاندوفسكي وضمه للملكي لتعزيز خط الهجوم.

- ريال مدريد يرصد مبلغا ضخما لحسم صفقة "بوجبا"

أبدى نادي ريال مدريد الإسباني استعداده لتقديم عرض مالي خُرافي لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع نجم وسطه، الفرنسي بول بوجبا بعد نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة El Confidencial الإسبانية أن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض مالي قدره 150 مليون يورو لإقناع مان يونايتد بالتخلي عن بوجبا في الميركاتو الصيفي.

- بنزيما يحصد جائزة أفضل لاعب في ريال مدريد لشهر مارس

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حصل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، على جائزة أفضل لاعب في الفريق الملكي لشهر مارس الماضي، قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، وباختيار جماهير الميرنجي.

وقدم كريم بنزيما، أداء مميزًا خلال شهر مارس الماضي، حيث شارك في 5 مباريات، ونجح في تسجيل 3 أهداف.

وتم التصويت على الجائزة من قبل الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان كريم بنزيما قد توج بالجائزة من قبل، في شهري نوفمبر ويناير الماضيين.

- خطة سحرية من زيدان لتدعيم صفوف ريال مدريد

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الجمعة أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني يفكر جدياً في جلب أحد معاري الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب موقع " البرنابيو " أن زيزو يرغب في الوصول إلى التشكيلة المثالية للفريق والتي تمكنه من الحصول على الألقاب بعد خروج الفريق خالي الوفاض الموسم الجاري مع عدم دفع مبالغ ضخمة لجلب نجوم عالميين.

ويسلط زيزو الضوء بعد تعاقد الملكي مع ميلياتو لاعب بورتو البرتغالي لتدعيم خط الدفاع في صفقة كلفت خزائن الفريق 50 مليون يورو عودة أوسكار رودريجيز بعد إنتهاء إعارته إلى ليجانيس بنهاية الموسم الجاري.

وكان موقع " دياريو " قد نشر تقرير مطول بخصوص رغبة زيزو في عودة رودريجيز إلى الفريق بعد الفترة الناجحة التي قضاها مع ليجانيس نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة أربعة خلال سبعة وعشرين مباراة.

- ريال مدريد يقترب من خطف صفقة برشلونة

أرسل فريق ريال مدريد كشافين لمتابعة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الذي يلعب هذا الموسم بين صفوف آينتراخت فرانكفورت معارا من بنفيكا البرتغالي، بهدف تقييم مستوى اللاعب في المباريات الهامة، وفقاً لما ذكرته تقارير صحافية الجمعة.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن الريال أرسل كشافين لمتابعة أداء اللاعب في مباراة آينتراخت أمام بنفيكا الذي أعاره للنادي الألماني مع خيار للشراء بـ12 مليون يورو، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

- والد نيمار يحسم مصيره من الانتقال إلى ريال مدريد

أكد والد نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار، سانتوس سنيور، أن ابنه لا يرغب في ترك النادي الباريسي رغم الشائعات التي تدور حول احتمالية رحيله.

قال والد نيمار ووكيل أعماله أيضاً في تصريحات للتليفزيون الفرنسي RMC Sport: "نيمار أبدى رغبته في البقاء في باريس سان جيرمان منذ عامين، الجمهور يمكنه النوم في هدوء، في الوقت الحالي نيمار لا يرغب في ترك باريس سان جيرمان، يرغب في الاستمرار في "البي إس جي"، والعودة للملعب ومساعدة الفريق على تحقيق الألقاب مثل دوري أبطال أوروبا".

- ريال مدريد يُحدد سعر جاريث بيل.. و3 أندية تريد ضمه

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن إدارة ريال مدريد، قد حددت القيمة المالية للموافقة على بيع النجم الويلي جاريث بيل في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة الاسبانية، أن إدارة مدريد وافقت على بيع الويلزي جاريث بيل خلال فترة الصيف القادمة، كما اعلنت السعر المحدد للاندية التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب ليقدر بـ 130 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة أن هناك أندية أوروبية كبيرة تسعى للحول على خدمات بيل، على رأسهم مانشستر يونايتد وتشيلسي نادي باريس سان جيرمان.