رياضة | زيدان : أنا نوع آخر من المدربين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان : أنا نوع آخر من المدربين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدت الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن امتهانه لمهنة التدريب وسبب حبه لها.

وقال زيدان في تصريحات صحفية إسبانية :"خلال عملي كمدرب كنت سعيداً أنه بإمكاني أن آخذ اللاعبين معي في رحلة وأعلمهم كيف يفكرون بطريقة مختلفة، لا يهم من سيكون مدربهم المقبل ولكن لن يقوم مدرب بإضافة شيء جديد لكريستيانو رونالدو أو مودريتش".

وأضاف : "لقد رغبت في أن أظهر لهم أنهم أكثر من مجرد لاعبي كرة، أمر جميل أن تخلق شيئاً سيبقى بعد الحياة نفسها وهو الانتصارات ولكن كيف تحقق ذلك؟ بدلاً من العمل على نفسك، انظر كيف يمكن مساعدة الآخرين، لقد استمتعت بكل تلك اللحظات".

وعن كيفية تكيفه مع مهنة التدريب، قال زيدان :"أحببتها بسبب روح الفريق، أي مدرب آخر سيحاول تطوير اللاعبين بشكل فردي ولكن هذا ليس أنا، أردت الفوز معهم وأردت أن نحقق الفوز بطريقة مختلفة".

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وتابع : "من الصعب أن تفوز ولكن الحلقة الأصعب هي أن تبدأ في تحقيق الانتصار، البداية في غاية الأهمية، حين تحقق شيئا مهما فأنت تخلق الاحتمالية للذهاب أبعد منه بكثير، هذا ما حاولت فعله، آلا تمل من الانتصار، هو أمر مستحيل ويجعل الحياة عظيمة لأنك تحقق أشياء في غاية الصعوبة".

وأردف قائلاً : "حين تنظر لأمثال نيمار وميسي وكريستيانو ستجدهم دوماً يريدون الفوز، دوماً لديهم رغبة تحقيق المزيد، حين تبدأ في تحقيق الفوز تحصل على حافز ورغبة إضافيين، ولا تشعر بالرضا مطلقاً".

وعن اتجاهه لمجال التدريب، قال زيدان : "لقد أخذت الموضوع على مهل ولم أكن متعجلاً، لم أشعر أني سأصبح مدرباً، كنت لاعباً وتوقفت لأحصل على راحة ثم شعرت في وقت ما أني أريد العودة، ولذلك قلت لنفسي سأدرب وكنت أتحضر لها فعلاً".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً : "أنا مدرب غير تقليدي، نوع آخر من المدربين، أنا لم أقل يوماً لكريستيانو رونالدو أو لوكا مودريتش كيف يركلان الكرة".