رياضة | موعد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت منذ قليل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي ستقام في مصر خلال شهر يونيو القادم، وأشارت القرعة عن وقوع مصر في المجموعة الأولى، بجانب الثلاثي منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنتخب زيمبابوي، ومنتخب أوغندا.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" موعد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

1- مصر vs زيمبابوي .. يوم 21 يونيو.

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2- مصر vs الكونغو الديمقراطية .. يوم 26 يونيو.

3- مصر vs أوغندا .. يوم 30 يونيو.

ويواجه منتخب مصر، نظيره منتخب زيمبابوي يوم الجمعة 21 يونيو، وذلك في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية على أرض الفراعنة.

وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.