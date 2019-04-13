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رياضة | قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري كأس الأمير

النصر

-

x
17:50

-

الاتحاد

الممتاز

توتنهام هوتسبير

-

x
13:30

-

هيديرسفيلد تاون

فولهام

-

x
16:00

-

إيفرتون

ساوثهامتون

-

x
16:00

-

وولفرهامبتون

برايتون

-

x
16:00

-

بورنموث

مانشستر يونايتد

-

x
18:30

-

وست هام يونايتد

دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي - جمهورية الكونجو

-

x
15:00

-

سيمبا - تنزانيا

الأهلي - مصر

-

x
18:00

-

ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا

الترجي الرياضي - تونس

-

x
21:00

-

النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر

الوداد الرياضي - المغرب

-

x
21:00

-

حوريا - غينيا

الدرجة الأولى

إسبانيول

-

x
13:00

-

ديبورتيفو ألافيس

هويسكا

-

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x
16:15

-

أتلتيكو مدريد

-

x
18:30

-

سيلتا فيغو

إشبيلية

-

x
20:45

-

ريال بيتيس

سبال

-

x
15:00

-

يوفنتوس

روما

-

x
18:00

-

أودينيزي

ميلان

-

x
20:30

-

لاتسيو

الدوري الألماني الدرجة الأولى

شتوتجارت

-

x
15:30

-

باير ليفركوزن

هانوفر 96

-

x
15:30

-

بوروسيا مونشنغلادباخ

لايبزيج

-

x
15:30

-

فولفسبورج

بوروسيا دورتموند

-

x
18:30

-

ماينز 05

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

مارسيليا

-

x
17:00

-

نيم أولمبيك

موناكو

-

x
20:00

-

ستاد ريمس

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