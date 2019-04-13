رياضة | موعد مباراة مصر وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب مصر، ضد منافسه منتخب أوغندا، وذلك يوم 30 يونيو المقبل في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

واستقبلت مصر قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقبلة منذ قليل، والتي ستبدأ في شهر يونيو القادم على ملاعب الفراعنة، وذلك بعد شهرين من الآن في منافسات البطولة القارية الأفريقية.

وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية إلى 4 مستويات، إذ يضم كل مستوى 6 منتخبات، لتكوين المجموعات الست.