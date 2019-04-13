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كلوب يدين العنصرية "البغيضة" بحق صلاح من بعض مشجعي تشلسي

أدان الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم الجمعة الاساءة العنصرية "البغيضة" بحق لاعبه المصري محمد صلاح من قبل بعض مشجعي نادي تشلسي، داعيا لمنعهم من دخول الملاعب.

وكان النادي اللندني قد أدان الخميس "السلوك التمييزي البغيض" من مشجعيه بحق لاعب سبق له الدفاع عن ألوانه، وسط تقارير عن منعه ثلاثة منهم من حضور مباراة الأمس ضد مضيفه سلافيا براغ التشيكي في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وبحسب التقارير الصحافية البريطانية، حدد فريق الأمن التابع لتشلسي المشجعين عبر شريط فيديو نشر على تويتر يظهرهم وهم يغنون أغنية مهينة عن مهاجم تشلسي السابق صلاح تنعته بالـ"مُفجِر" وما يحمله ذلك من اشارات الى أنه مسلم وعربي.

وفي تعليقه على الأمر، قال كلوب في مؤتمر صحافي الجمعة قبل يومين من مباراة مرتقبة ضد ضيفه تشلسي في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي "الأمر يثير القرف. مثال آخر على ما لا يجب أن يحصل. لا يجب أن ننظر الى الأمر على أنه بين تشلسي وليفربول".

وتابع "من وجهة نظري، في حال قيام شخص بذلك، لا يجب أن يسمح له بدخول ملعب مجددا في حياته"، معتبرا أنه "كلما كان رد الفعل أقوى منا جميعا، كلما سيساعد ذلك في تفادي أمور مماثلة في المستقبل".

وكان تشلسي قد انتقد هذا التصرف في بيان أصدره أمس، واعتبره فيه أن "جميع أشكال السلوك التمييزي بغيضة وحيثما توجد أدلة واضحة عن تورط حاملي التذاكر الموسمية لتشلسي أو أعضاء في مثل هذا السلوك، سنتخذ أقسى إجراء ممكن بحقهم".

وتابع بعد المباراة التي فاز بها على سلافيا براغ 1-صفر في ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقة القارية، "مثل هؤلاء الأفراد يشكلون إحراجا للغالبية العظمى من مشجعي تشلسي الذين لن يتسامحوا معهم في ناديهم".

وسبق لتشلسي أن أوقف أربعة من مشجعيه بعد تعرضهم لجناح مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ باهانات عنصرية على ملعب "ستامفورد بريدج" في كانون الأول/ديسمبر.

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وأيد المدرب الإيطالي لتشلسي ماوريتسيو ساري الموقف الصارم الذي صدر عن النادي اللندني، قائلا بعد مباراة الخميس "لا أريد التحدث عن هذا لأني لم أر الفيديو. نعم، أعتقد أنه من المناسب (أن يتخذ النادي إجراءات بحق هؤلاء المشجعين)، لكن عليكم أن تسألوا النادي (بخصوص هذه المسألة). اتخذ قرارا قويا للغاية وأعتقد أنه محق".

كما شكر ليفربول تشلسي على رد فعله السريع.

وقال النادي الشمالي الخميس "هناك فيديو يتم تداوله عبر الإنترنت، ويتضمن هتافات عنصرية تستهدف أحد لاعبينا، إنه أمر خطير ومقلق".

وأشار متصدر الدوري الممتاز الى أنه "سبق لنا هذا الموسم أن شهدنا إساءات تمييزية بغيضة داخل الملاعب في إنكلترا، أوروبا وفي جميع أنحاء العالم. إساءات تم التقاطها على الأجهزة (الهواتف) ووضعت في المجال العام. لقد شهدنا أيضا العديد من الهجمات البغيضة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأردف "يجب أن يسمى هذا السلوك بما هو عليه - التعصب المطلق. يعتقد نادي ليفربول أنه من مسؤولية من يتولون مناصب في السلطة اتخاذ الإجراءات الصحيحة، التصرف بشكل عاجل لتحديد أي شخص يرتكب جريمة كراهية ومن ثم معاقبته. لا يوجد مكان لهذا السلوك في كرة القدم، ولا يوجد مكان له في المجتمع...".

وأكد النادي الأحمر أنه يتعاون مع الشرطة "بهدف التعرف على الأفراد الذين يظهرون فيها. بالإضافة إلى ذلك، نحن نعمل مباشرة مع نادي تشلسي في هذا الشأن. نشكرهم على إدانتهم والتزامهم العمل بشكل عاجل لتحديد هوية أي شخص مسؤول".

وسبق أن لعب صلاح مع تشلسي من كانون الثاني/يناير 2014 حتى كانون الثاني/ يناير 2015 دون أن يفرض نفسه، فانتقل الى إيطاليا للعب مع فيورنتينا على سبيل الاعارة ثم روما الذي تعاقد معه نهائيا لموسم 2016-2017، قبل العودة الى إنكلترا من بوابة ليفربول الذي توج في موسمه الأول معه بلقب أفضل لاعب في الدوري الممتاز وأفضل هداف.

وترتدي مباراة الأحد بين ليفربول وتشلسي أهمية بالغة بالنسبة للفريقين، إذ يأمل الأول البقاء في الصدارة (يتقدم حاليا على مانشستر سيتي حامل اللقب بفارق نقطتين لكن الأخير يملك مباراة مؤجلة)، فيما يسعى الثاني الى التمسك بالمركز الثالث وسط الصراع الكبير مع جاريه توتنهام وأرسنال ومانشستر يونايتد على بطاقتي المركزين الثالث والرابع المؤهلين الى دوري الأبطال الموسم المقبل.