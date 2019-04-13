الامارات | ختام «دبي جونيور للشراعية الحديثة» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام «دبي جونيور للشراعية الحديثة» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم، اليوم، فعاليات بطولة دبي جونيور ريغاتا للقوارب الشراعية الحديثة (ناشئين)، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. ويتنافس في ألقاب الجولة الختامية، على شواطئ جميرا، ما يزيد على 40 متسابقاً ومتسابقة، سيتنافسون في ألقاب أربع فئات مختلفة، هي: ليزر 4.7 ناشئين، وليزر 4.7 ناشئات، وأوبتمست صغار (ذكور)، وأوبتمست (إناث)، حيث من المتوقع أن تجري اليوم خمسة أشواط في الفترتين الصباحية والمسائية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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