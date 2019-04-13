الامارات | تتويج الحمرية بلقب دوري الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج الحمرية بلقب دوري الشباب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز فريق الحمرية لكرة القدم درع دوري الشباب للموسم الحالي، عقب فوزه، أول من أمس، على النصر بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت بملعب الحمرية، حيث رفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الأول، وبفارق تسع نقاط عن دبا الحصن أقرب منافسيه.
سجل أهداف الحمرية يحيى أحمد محمد (هدفان)، وعبدالله أمجد موسى (هدفان)، وهدف لحميد إبراهيم. وتوج عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، خليفة الجرمن، الحمرية الذي أحرز أيضاً كأس الشباب، قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة.
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