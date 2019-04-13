الامارات | الخطأ ممنوع على العين أمام عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن الخطأ ممنوع على العين أمام عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق العين في الساعة 05:55 من عصر اليوم، ضيفه فريق عجمان على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الـ20 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في لقاء يدخله «الزعيم» بدوافع تحقيق الفوز فقط، ولا شيء غيره لبلوغ النقطة 41، ومن أجل الاستمرار في مطاردة الشارقة المتصدر قبل الاصطدام به في الجولة القادمة الأربعاء المقبل.

ويدرك لاعبو «الزعيم» أن التعثر في لقاء اليوم قد يعني تضاءل فرصتهم بصورة كبيرة في المحافظة على لقب الدوري قبل ست جولات من نهاية المنافسة، وليس ذلك فحسب، إذ يمكن أن يؤدي لدخول أندية على غرار الجزيرة وبني ياس على خط المنافسة على المركز الثالث المؤهل في الموسم القادم لدوري الأبطال.

وفي ظل الضغوط التي تحاصر الفريق، وعزوف بعض الجماهير عن حضور المباريات، أطلقت دعوات من لاعبين وإداريين مناشدة لدعم الفريق في المباريات المتبقية، كما قال مدرب فريق العين غاريدو في المؤتمر الصحافي: «لاعبو العين ظلوا يؤكدون دائماً أن دعم الجماهير يمثل أهم الدوافع بالنسبة لهم من أجل تحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث في جميع المباريات، الفريق في حاجة مهمة لمساندة جماهيره».

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ويخوض الفريق لقاء اليوم في غياب محمد عبدالرحمن، بداعي الإصابة، لكن في المقابل فإن ظروف الفريق ستكون جيدة للغاية، خصوصاً مع عودة المهاجم السويدي ماركوس بيرغ، لتسجيل الأهداف في مباراة الدحيل بعد صيام أربعة أشهر.

وفي المقابل، يدخل عجمان المواجهة وفي رصيده 24 نقطة، وهو يرغب في مواصلة أدائه القوي الذي ظهر به في الجولة الماضية، حينما أجبر الشارقة على قبول التعادل، ويرغب «البرتقالي» في الفوز في اللقاء من أجل تحسين موقعه في جدول ترتيب المنافسة، ويعتمد الفريق على مقدمته الهجومية بقيادة الهداف السنغالي مامي تيام صاحب الثمانية أهداف.

أي تعثر للعين اليوم، قد يعني ضياع فرصة الدفاع عن لقبه قبل 6 جولات من ختام الموسم.