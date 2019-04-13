الامارات | افتتاح منافسات رماية «الإسكيت» في مونديال العين اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح منافسات رماية «الإسكيت» في مونديال العين اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد نادي العين للفروسية والغولف والرماية، اليوم، انطلاق منافسات رماية الأطباق من الأبراج الإسكيت، بمشاركة 205 رماة وراميات، حيث من المقرر أن ترمي السيدات (78 رامية) ثلاث جولات، أي 75 طبقاً، ثم تستكمل الجولتان الرابعة والخامسة يوم غدٍ، فيما ستنطلق منافسات الرجال (117 رامياً)، غداً، بجولتين فقط، وتستكمل الإثنين برماية ثلاث جولات ثم النهائي.
وكان التدريب الرسمي للرجال قد شهد، أمس، أرقاماً عالية، وشارك فيه ثلاثي المنتخب بمعنويات عالية، حيث يمثلنا في البطولة الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وسيف خليفة بن فطيس، ومحمد حسن.
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