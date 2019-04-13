الامارات | بحث استعدادات النسخة السابعة للأولمبياد المدرسي

شكرا لقرائتكم خبر عن بحث استعدادات النسخة السابعة للأولمبياد المدرسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث المكتب التنفيذي لبرنامج الأولمبياد المدرسي استعدادات النسخة السابعة من المشروع الطلابي، التي تنطلق منافساتها أواخر الشهر الجاري، بمشاركة المناطق التعليمية كافة، من خلال فعاليات التميز الرياضي، التي تنظمها اللجنة الأولمبية الوطنية، ووزارة التربية والتعليم، في مجموعة من الألعاب المخلتفة، التي يتم انتقاء المشاركين فيها عن طريق مراكز التدريب، التابعة للوزارة والمنتشرة في إمارات الدولة كافة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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