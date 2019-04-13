الامارات | مضمار بوردو يشهد إقامة كأس الوثبة ستاليونز للخيول

شكرا لقرائتكم خبر عن مضمار بوردو يشهد إقامة كأس الوثبة ستاليونز للخيول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد مضمار بوردو الفرنسي، اليوم، إقامة فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز (بري السكب). وخصص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 1900 متر، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 14 ألف يورو، وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ. ويجتذب السباق 16 من أبرز الخيول العربية الأصيلة، بينها خيول إماراتية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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