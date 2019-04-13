الامارات | الشارقة.. «ملك الأرقام» يواصل «الشموخ»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة.. «ملك الأرقام» يواصل «الشموخ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد نجم الشارقة إيغور كورنادو فريقه لتعزيز صدارته لدوري الخليج العربي بعد اجتياز عقبة بني ياس، والتغلب عليه 2-1، ملحقاً به الخسارة الأولى على ملعبه هذا الموسم في المباراة التي جرت أمس على استاد بني ياس بالشامخة الجديدة ضمن منافسات الجولة 20 للمسابقة.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف واحد لكل منهما، وبدأ بني ياس بالتسجيل عن طريق سهيل النوبي في الدقيقة الرابعة، وتعادل إيغور كورنادو للشارقة في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني أضاف إيغور الهدف الثاني له وللشارقة من ضربة جزاء في الدقيقة 70.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشارقة إلى 50 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد بني ياس عند 33 نقطة، ليبرهن الشارقة أنه ملك الأرقام في البطولة هذا الموسم لحفاظه على سجله خالياً من الهزائم فضلاً عن كسره لرقم بني ياس الذي سقط للمرة الأولى على أرضه.

جاء الشوط الأول جيد المستوى من الفريقين، مع أفضلية تامة لفريق بني ياس حتى الدقيقة 30، وساعده على ذلك الهدف المبكر الذي أحرزه سهيل النوبي في الدقيقة الرابعة عندما تلقى تمريرة متقنة من ليروي جورج خلف الدفاع، وهيأها لنفسه وسدد على يمين عادل الحوسني، وارتبك فريق الشارقة بعد الهدف وتراجع لاعبوه، مع هجمات مستمرة من فريق بني ياس شكلت خطورة كبيرة على مرمى الحوسني، وفي الدقيقة الثامنة أرسل ليروي جورج كرة عرضية خطيرة انقذها الحوسني إلى الكورنر، بعد أن كادت تخدعه وتدخل الشباك.

وأضاع سهيل النوبي فرصة تعزيز تقدم بني ياس في الدقيقة التاسعة بعد انفراد تام بالمرمى، وتباطأ في التسديد وخرج له الحارس الحوسني وقطع الكرة من أمامه، وتلاه كوندي بتسديدة خادعة في الدقيقة الرابعة عشرة أخرجها الحوسني لركنية.

وكانت أولى المحاولات لفريق الشارقة عن طريق ويلتون سواريز الذي سدد كرة قوية أمسكها الضنحاني بثبات في الدقيقة 23، ومن هجمة مرتدة سريعة للشارقة أهدى كورنادو زميله المنطلق من الخلف ريان مينديز تمريرة متقنة خلف الدفاع وانفرد الأخير بالمرمى وتباطأ في التسديد، ولحق به حبوش صالح وقطع الكرة من أمامه إلى الكورنر، مضيعاً فرصة العودة للمباراة في الدقيقة 24.

وعلى عكس سير اللعب وهجمات بني ياس أخطأ فهد الضنحاني في تمرير الكرة وقطعها سيف راشد ومررها إلى إيغور كورنادو الذي انطلق بها وانفرد بالمرمى، وسدد الكرة على يسار الحارس مسجلاً هدف التعادل للشارقة في الدقيقة 35.

وتبادل الفريقان الهجمات في خطورة بعد تحسن أداء الشارقة الهجومي، وفشلت المحاولات من الطرفين إلى أن انتهى الشوط بالتعادل بهدف واحد لكل منهما.

في الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات، وطالب كورنادو بضربة جزاء بعد تعرضه للدفع داخل المنطقة في الدقيقة 68، وعاد ويلتون سواريز وحصل على ضربة جزاء للشارقة بعد تعرضه للعرقلة من روبسون دي باولا في الدقيقة 70، وتصدى لتنفيذها إيغور وسجل منها الهدف الثاني.

الجمهور

1270

البطاقات

بني ياس:

سهيل النوبي وفواز عوانة

وحسن المحرمي وحبوش صالح.

Advertisements

الشارقة:

محين خليفة.

التبديلات

بني ياس:

أحمد دادا وحمد الأحبابي

وأحمد مال الله، بدلاً من سالم

علي وأورتيجا وليروي جورج

الشارقة:

حمد جاسم ويوسف سعيد،

بدلاً من سواريز وكورنادو.

خارج التوقعات

لاعب بني ياس

بيدرو كوندي.

رجل المباراة

نجم الشارقة

يغور كورنادو.