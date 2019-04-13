الامارات | 50 خيلاً تتنافس في أشواط كأس الخيول العربية بمصر

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 خيلاً تتنافس في أشواط كأس الخيول العربية بمصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، بالعاصمة المصرية القاهرة، سلسلة سباقات النسخة السادسة والعشرين لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي تقام بالتزامن مع عام التسامح. وتقام الكأس في ضيافة مصر، للعام الرابع على التوالي. ويقام الكرنفال بمشاركة 50 خيلاً، في مضمار نادي الجمعية الرياضية، ويشمل 12 دولة عربية وأوروبية، بجانب الولايات المتحدة، ويقام على ستة أشواط. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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