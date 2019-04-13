الامارات | شباب الأهلي يتخطى العين.. وينفرد بصدارة «أقوياء اليد»

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتخطى العين.. وينفرد بصدارة «أقوياء اليد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفرد شباب الأهلي بفوزه على مضيفه العين «26-20» بصدارة دوري أقوياء كرة اليد لمرحلة الرجال، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، أول من أمس، في الجولة الـ15 من البطولة، التي سجلت عودة الجزيرة والوحدة إلى دائرة الانتصارات، عقب فوز «فخر أبوظبي» على ضيفه الظفرة «25-21»، والعنابي على مضيفه بني ياس «22-15»، قبل أن تظهر حالة التعادل الوحيدة، وذلك بلقاء الجارين الوصل وضيفه النصر الذي انتهى «22-22».

واستفاد شباب الأهلي من نظام البطولة، الذي منح الشارقة الدخول في فترة الراحة في الجولة الحالية، لينفرد شباب الأهلي بالصدارة برصيد 40 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الملك، فيما أدى التعادل إلى احتفاظ كل من النصر والوصل على مركزيهما الثالث والرابع برصيد 32 و30 نقطة على التوالي، قبل أن ينجح الجزيرة في خطف نقطته الـ24، وتقليص الفارق عن العين صاحب المركز الخامس برصيد 26 نقطة، وليحافظ الظفرة رغم خسارته على مركزه السابع برصيد 18 نقطة، فيما استعاد الوحدة مركزه الثامن برصيد 17 نقطة، تاركاً المركز الأخير لبني ياس الذي تجمد رصيده عند النقطة 16.