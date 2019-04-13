الامارات | انطلاق الجولة الأولى لبطولة صيد الأسماك للسيدات بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجولة الأولى لبطولة صيد الأسماك للسيدات بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام في أبوظبي، اليوم، وبالتعاون مع أكاديمية الشيخة فاطمة، الجولة الأولى من بطولة صيد الأسماك للسيدات، الحدث الذي يقام للمرة الأولى على مستوى الإمارات والمنطقة.

وقال مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سالم الرميثي، في تصريحات صحافية، إن الإقبال فاق التوقعات، وكان هناك اجتماع تنويري، من أجل توضيح قوانين المنافسة.