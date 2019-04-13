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الامارات | برشلونة يواجه هويسكا من دون ميسي اليوم

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مدريد - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات شبه مؤكد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فريقه برشلونة عندما ينتقل المتصدر اليوم إلى ملعب «إل ألكوراز» لمواجهة متذيل الترتيب هويسكا، ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من لكرة القدم. وتعرض ميسي لإصابة في وجهه بعد احتكاك مع مدافع مانشستر يونايتد، كريس سمولينغ، خلال ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا، الذي حسمه الكاتالوني بهدف وحيد.

وأكدت تقارير صحافية أن النجم الأرجنتيني لم يتعرض لكسر في أنفه، لكن مدربه إرنستو فالفيردي سيستفيد من اللقاء «الهامشي» لإراحته.

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وكان الكاتالوني خطا خطوة مهمة، الاسبوع الماضي، بهذا الاتجاه من خلال فوزه على مطارده أتلتيكو 2-صفر، وزاد الفارق إلى 11 نقطة قبل سبع مراحل من نهاية البطولة.

وبعد إيقاف مهاجم أتلتيكو، دييغو كوستا، لثماني مباريات بسبب إهانة الحكم، يتوجب على مدربه دييغو سيميوني إيجاد الحلول حين يواجه ضيفه سيلتا فيغو. وتختتم الجولة الإثنين بلقاء مع ليغانيس، حيث يحل النادي الملكي ضيفاً على صاحب المركز الحادي عشر.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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