شكرا لقرائتكم خبر عن قادر وتعملها.. يا أهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه انظار عشاق ومحبى القلعة الحمراء، عند السادسة مساء السبت، صوب أرض ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، حيث المهمة الانتحارية، للاعبى الفريق الكروى الأول للنادى الأهلى، امام فريق صن داونز، الجنوب إفريقى، في إياب دور الثمانية لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، وهى المهمة، المحفوفة بالمخاطر، بسبب الخسارة الثقيلة بخماسية نظيفة، في مباراة الذهاب، التي أقيمت السبت المنقضى، في جنوب إفريقيا، ولكن التاريخ الناصع البياض، والحافل بالبطولات والإنجازات التاريخية، لأبناء القلعة الحمراء، جعل قلوب جماهيرهم تثق في قدرتهم على تخطى تلك المحنة، وتحقيق فوز كبير قد يفوق ما حققه صن داونز، في مباراة الذهاب، ويضع الفريق في مكانته الطبيعية في المربع الذهبى للبطولة، أو على اقل تقدير، الفوز بنتيجة مماثلة لما انتهت إليه مباراة الذهاب، والاحتكام إلى ركلات الترجيح، لتفصل بين الفريقين.

وبالرغم من أن الخسارة في المباراة الأولى، لم تكن طبيعية، إلا أن تصرفات جماهير الأهلى الوفية، لم تكن أيضا طبيعية، بل فاقت توقعات كل البشر، واندفعت الجماهير، إلى الشوارع والميادين، المحيطة بمنافذ بيع التذاكر، لتكتب مشهدا أسطوريا، في مساندة ودعم فريقها، لن ينساه ورفعت شعارا وحيدا لها طوال الأيام المنقضية، في كل المباريات التي حضرتها سواء في الطائرة أو اليد أو حتى لفريق الكرة أمام المقاصة، وهو «قادر وتعملها»، إيمانُا منهم بأنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكون تلك هي النهاية، ويودع معشوقهم البطولة من أدوارها الأولى، وبتلك النتيجة الثقيلة.

الجماهير، تراهن على ملحمة أهلاوية، خلال الـ90 دقيقة، وتثق في قدرات اللاعبين جميعا ومن خلفهم مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، ولا يتسلل إليهم ذرة شك واحدة، بأنه الأهلى، الذي أدخل الفرحة إلى قلوبهم في مرات كثر، وأن رهانهم معه لم يكن الأول، ولن يكون الأخير، وأن المواقف التي تجلت فيه وظهرت معادن الأصل النفيث لدى اللاعبين أصحاب الفانلة الحمراء، كثيرة وماثلة في أذهانهم.

وبالرغم من ابتعاد لاسارتى، بلاعبيه إلى الإسكندرية، قبل 48 ساعة، وعزلهم عن الجميع، إلا أن كل همسة وكل خطوة لمشجع أهلاوى، وصلت إلى قلوب اللاعبين، ومست مشاعرهم، وجعلتهم يستعجلون موعد انطلاق المباراة، من أجل رد الاعتبار، والجميل للجماهير الوفية، التي طوقتهم بأقوى وأشد مواقف المساندة، لتبقى لهم المهمة الصعبة والثقيلة في تعديل نص الرواية، وكتابة النهاية السعيدة، وإهدائها بكل تفاصيلها لجماهيرهم الوفية، التي لا تستحق إلا العودة إلى بيوتهم والابتسامة تعلو وجوههم.

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وحرص مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، على اللعب على العامل النفسى، للاعبيه خلال الأيام المنقضية، وحرص على عرض بعض المقتطفات في فيديوهات مسجلة للأجيال السابقة للأهلى، وهى تحمل الدروع والكؤوس، وكذلك مقتطفات لزئير جماهيرهم في المدرجات في محاولة منه للوصول بلاعبيه، لأعلى درجات الحماس والشحن المعنوى، من أجل الدفاع عن اسم ناديهم في تلك المواجهة، والمحاولة بكل جد لتخطى تلك العقبة الصعبة، والتأكيد للجميع أن ما حدث في مباراة الذهاب لا يعدو كونه كبوة أو محنة تعرض لها فريقه المنهك بالمباريات المتعاقبة، وأن الأهلى لا يزال من أقوى الفرق الإفريقية التي يجب على الجميع أن يعمل له ألف حساب.

وشهدت التدريبات تحفيظ المدير الفنى للاعبيه، بعض الجمل التكتيكية الهجومية، لتنفيذها وخصوصا من أول المباراة، لإرباك حسابات المنافس، ومحاولة هز شباكه مبكرا ومحاولة تحطيم معنوياته المرتكنة إلى نتيجة الذهاب، مع الحرص والتأمين الدفاعى، عند فقدان الكرة، لتفادى تعرض الفريق لاهتزاز الشباك حتى لا تتحول المهمة الصعبة جدا إلى مهمة تكاد تكون مستحيلة.

ووضح من تدريبات الأهلى، أن لاسارتى، سيحشد قوته الهجومية الضاربة، في تلك المواجهة، من أجل تحقيق المهمة، ووضح أنه قد يعتمد على اللعب برأسى حربة من البداية.

وينتظر لأن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلاً من محمد الشناوى، محمد هانى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، على معلول، عمرو السولية، حمدى فتحى، رمضان صبحى، اجايى، وليد أزارو، مروان محسن.

وعلى الجانب الآخر، أنهى فريق صن داونز، استعداداته للمواجهة من خلال معسكره المغلق الذي دخله الفريق في الإسكندرية، من أربعة أيام، ووضح من خلال التدريبات، ان موتسيمانى، المدير الفنى لصن داونز، سيعتمد على الرقابة اللصيقة، على مفاتيح لعب الأهلى، والمتمثلة في الرباعى، أجايى، ورمضان صبحى، ووليد ازارو، ومروان محسن، وعدم ترك المساحات لهم للتحرك بحرية خلال المواجهة.