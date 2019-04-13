شكرا لقرائتكم خبر عن أبريل يُبشر الأهلى بانتصارات كاسحة قبل لقاء بطل جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية مواجهة الأهلى وصن دوانز، بإياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، السبت الموافق الثالث عشر من أبريل، فى محاولة من بطل مصر لتعويض خسارته بخماسية نظيفة فى لقاء الذهاب السبت الماضى.

الأهلى فى حاجة للفوز بسداسية نظيفة من أجل العبور لنصف نهائى المسابقة القارية، أو الفوز بخماسية نظيفة والاحتكام لركلات الترجيح لتحديد مصير بطاقة الترشح.

شهر إبريل كان شاهداً على عدة انتصارات مدوية لفريق النادى الأهلى على مدار تاريخه، وهو ما يُبشر أنصار القلعة الحمراء بإمكانية العودة الإعجازية فى موقعة صن دوانز الليلة.

الرابع من إبريل لعام 1958 كان شاهداً على انتصار تاريخى لفريق النادى الأهلى على حساب الإسماعيلى بمنافسات الدورى المصرى الممتاز موسم 1957-1958، فى مباراة تألق خلالها مايسترو الأهلى صالح سليم بإحراز 5 أهداف بمفرده فى رقم قياسى لايزال صامداً ومحفوراً باسمه.

Advertisements

كما شهد الثلاثون من إبريل لعام 1996 انتصاراً عريضاً للفريق الأهلاوى على حساب الترسانة بخماسية نظيفة بمنافسات الدورى الممتاز موسم 1995-1996.

الخامس عشر من إبريل لعام 2005 كان تاريخ انتصار مدو جديد للمارد الأحمر على حساب الإسماعيلى بملعب الأخير بالإسماعيلية بسداسية نظيفة فى منافسات الدورى الممتاز موسم 2005-2006، فى لقاء تألق خلاله محمد بركات وسجل خلاله 3 أهداف «هاتريك».

كما يعد شهر إبريل من الشهور المميزة التى يعتز بها أنصار النادى الأهلى، كونه الشهر الذى شهد تأسيس النادى العريق فى الرابع والعشرين من هذا الشهر لعام 1907.

كما شهد إبريل من عام 1990 انتصاراً عريضاً للأهلى على حساب الاتحاد الليبى بملعبه فى طرابلس بثلاثية نظيفة فى منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى.

وحمل الثالث والعشرون من إبريل لعام 2010 ذكرى تاريخية وعودة مميزة للفريق الأهلاوى بالفوز على الاتحاد الليبى أيضاً بثلاثة أهداف دون رد بالقاهرة بإياب دور الـ16 لرابطة دورى أبطال إفريقيا، عقب التعثر بهدفين نظيفين فى الذهاب، فى واحدة من أبرز مباريات الفريق الأحمر بمسابقات الأندية الإفريقية.