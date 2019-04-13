تعرف على الجدول الكامل لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2019

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن جدول مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، وذلك بعد سحب قرعة البطولة، تحت سفح الأهرامات. وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب منتخبات زيمبابوي وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وجاءت المجموعات كالتالي: المجموعة الأولى: مصر والكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، يستضيف مباريات المجموعة استاد القاهرة. Advertisements المجموعة الثانية: نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي، يستضيف مباريات المجموعة استاد الإسكندرية. المجموعة الثالثة: السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا، يستضيف مباريات المجموعة استاد 30 يونيو «الدفاع الجوي». المجموعة الرابعة: المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا، يستضيف مباريات المجموعة استاد السلام. المجموعة الخامسة: تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا، يستضيف مباريات المجموعة استاد الجيش بالسويس. المجموعة السادسة: الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو، يستضيف مباريات المجموعة استاد الإسماعيلية. وجاء الجدول الكامل لمباريات البطولة كالتالي: الجدول الكامل لكأس الأمم الأفريقية 2019

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