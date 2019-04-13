شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الرماية الدولية بمشاركة 260 لاعبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت منافسات بطولة مصر الدولية وكأس الرئيس على الأطباق المروحية والتى تستضيفها ميادين الرماية بنادى صيد 6 أكتوبر، وتستمر فعالياتها حتى غداً. تقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبحضور جان فرانسوا بالينكاس، رئيس الاتحاد الدولى للرماية، وبمشاركة أكثر من 260 راميًا ورامية، منهم 55 راميًا ورامية من 12 دولة بمختلف أنحاء العالم، هى: إيطاليا، إنجلترا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا، بلجيكا، اليابان، الأرجنتين، أمريكا، السعودية، ليبيا ومصر البلد المضيف. وأكد اللواء حازم حسنى، رئيس الاتحاد الإفريقى والمصرى للرماية، أن البطولة تمثل احتكاكًا قويًا للرماة المصريين الذين أظهروا تفوقًا كبيرًا فى بطولة العالم.

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