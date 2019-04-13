شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالغني: تحديت غوميز ولم يسجل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

قدم مدافع الأهلي حسين عبدالغني اعتذاره عن الخسارة التي تلقاها فريقه مساء اليوم (الجمعة)، مؤكداً أن الأهلي ظهر بمستوى ممتاز ولكن لم يوفق في نتيجة المباراة، إلى جانب التأثير الكبير الذي طغى عليهم بعد الطرد الذي تعرض له زميله يوسف الحربي. وقال: «في نهاية الأمر استمتعنا كلاعبين باللقاء، وأمتعنا الجماهير الحاضرة».

وأضاف عبدالغني أنه وزملاءه تعاهدوا في الأيام الماضية على كسب المباريات المتبقية، وهذا أمر طبيعي، ومن حق كل ناد، ولكن لم نوفق، ونعهدهم بالتعويض.

واختتم حسين حديثه عن المناوشات التي حصلت بينه وبين غوميز، وذكر بن ما حصل مجرد تحد فقط، ولم تكن هناك أي إساءة، وقال: «تحديته فقط على التسجيل ولم يسجل».