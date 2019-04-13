شكرا لقرائتكم خبر عن سانتوس يتألق بحقنة مسكن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) قدّم مدافع الفريق الأهلاوي البرازيلي أدريلان سانتوس، مستوى مميزا وظهورا لافتا في مباراة فريقه مساء اليوم (الجمعة) بالرغم من الخسارة، وكان سداً منيعاً ضد مهاجمي الأزرق، وحد كثيراً من خطورة المهاجم غوميز، وظل وحيداً يصارع في الخط الخلفي أمام قوة الهلال الهجومية، ليبدأ شيئاً فشيئاً بالبروز وإثبات قدراته منذ قدومه في فترة الانتقالات الماضية في يناير مطلع السنة الحالية. وتشير المصادر إلى أن المدافع البرازيلي اضطر إلى أخذ حقنة مسكّنة بسبب شعوره ببعض الآلام في العضلة الخلفية قبل اللقاء، إذ كان من المفترض عدم إشراكه، إلا أن اللاعب أصر على المشاركة من أجل مساندة زملائه.

قدّم مدافع الفريق الأهلاوي البرازيلي أدريلان سانتوس، مستوى مميزا وظهورا لافتا في مباراة فريقه مساء اليوم (الجمعة) بالرغم من الخسارة، وكان سداً منيعاً ضد مهاجمي الأزرق، وحد كثيراً من خطورة المهاجم غوميز، وظل وحيداً يصارع في الخط الخلفي أمام قوة الهلال الهجومية، ليبدأ شيئاً فشيئاً بالبروز وإثبات قدراته منذ قدومه في فترة الانتقالات الماضية في يناير مطلع السنة الحالية. وتشير المصادر إلى أن المدافع البرازيلي اضطر إلى أخذ حقنة مسكّنة بسبب شعوره ببعض الآلام في العضلة الخلفية قبل اللقاء، إذ كان من المفترض عدم إشراكه، إلا أن اللاعب أصر على المشاركة من أجل مساندة زملائه.

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