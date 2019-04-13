شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة زرقاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة) استعاد الهلال صدارة دوري كأس الأمير استعاد الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه الصعب على مضيفه الأهلي بهدف دون مقابل جاء عن طريقه مدافعه الإسباني ألبرتو بوتيا، في اللقاء الذي جمعهما اليوم (الجمعة) على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، ضمن لقاءات الجولة 27، ليصل الهلال للنقطة 63 محتلاً المركز الأول، منتظراً لقاء الليلة الذي سيجمع مطارده النصر بالاتحاد في ختام لقاءات الجولة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 46 ويتراجع للمركز الخامس. وفي مكة المكرمة، قلب الفيصلي تأخره بهدف أمام مضيفه الوحدة لفوز بهدفين، سجل للوحدة أولاً محترفه رومولو أوتيرو من ركلة جزاء، ومن ثم سجل للفيصلي دنيلسون بيريرا (هدفين)، وبذلك يصل الفيصلي للنقطة 40 في المركز السادس، فيما تراجع الوحدة للمركز السابع برصيده السابق 39 نقطة.



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