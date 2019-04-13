أحد «ودّع».. وفوز التعاون والفيحاء

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جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة) هبط أحد رسمياً لأندية الدرجة الأولى، بعد خسارته مساء اليوم (الجمعة) من الفيحاء بنتيجة 3/1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة. تناوب على تسجيل الأهداف أسبيريا (هدفين)، وعبدالرحمن البركة، فيما سجل لأحد محمد فوزير، ليتجمد رصيد أحد عند النقطة 15، فيما قفز الفيحاء للنقطة 28 محتلاً المركز الـ12، ليتنفس الصعداء بالخروج من مراكز الهبوط مؤقتاً، مستفيداً من خسارة منافسه القادسية أمام التعاون في لقائهما الذي أقيم مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله

هبط أحد رسمياً لأندية الدرجة الأولى، بعد خسارته مساء اليوم (الجمعة) من الفيحاء بنتيجة 3/1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة. تناوب على تسجيل الأهداف أسبيريا (هدفين)، وعبدالرحمن البركة، فيما سجل لأحد محمد فوزير، ليتجمد رصيد أحد عند النقطة 15، فيما قفز الفيحاء للنقطة 28 محتلاً المركز الـ12، ليتنفس الصعداء بالخروج من مراكز الهبوط مؤقتاً، مستفيداً من خسارة منافسه القادسية أمام التعاون في لقائهما الذي أقيم مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة بنتيجة 2/0، سجلهما نيلدو بيترولينا، وربيع السفياني، ليتجمد رصيد القادسية عند النقطة 27 ويتراجع للمركز الـ13، فيما رفع التعاون رصيده للنقطة 49 في المركز الرابع.

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