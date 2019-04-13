شكرا لقرائتكم وزير الشباب: اهتمام الدولة والحضور الجماهيرى سيتوج المنتخب بإنجاز جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن النجاح الباهر لحفل مراسم قرعة كأس أمم إفريقيا 2019، يجعل من فرص المنتخب فى حصد اللقب كبيرة.

وقال وزير الشباب والرياضة، على هامش قرعة كأس الأمم الإفريقية: "أعتقد أن الحضور الجماهيرى وتوفير القيادة السياسية كل سبل النجاح والتألق سيتوجه المنتخب بإنجاز جديد يضاف إلى رصيد الكرة المصرية المشرف".

Advertisements

وأوقعت القرعة منتخب مصر فى المجموعة الأولى مع زيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

وشهدت القرعة تواجد كوكبة من نجوم اللعبة ومسئوليها على رأسهم أحمد أحمد رئيس الكاف وهانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بجانب النجوم السابقين يايا توريه والحاج ضيوف وريجوبيرت سونج ومصطفى حجى.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبا.