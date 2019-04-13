شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد : لو كلنا سحبنا القرعة بإيدينا مش هتطلع أسهل من كده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال جمال عبد الحميد نجم الأهلى والزمالك الأسبق إن مجموعة مصر فى كأس الأمم الأفريقية سهلة مؤكدا أن الجمهور المصرى لو قام بسحب القرعة بيده لن تخرج أسهل من ذلك.

أضاف عبد الحميد فى تصريحات لـ الخليج 365 :" الحمد لله لم نقع فى مجموعة الموت التى تضم المغرب وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار ونامبيا".

وتحدث جمال عبد الحميد عن مشاركة 24 منتخبا لأول مرة قائلا :" الكرة فى أفريقيا تتقدم ورأينا فرق لم يكن لها أسماء وأصبحت موجودة وأعتقد أن ذلك سيظهر بعد رؤية التجربة خاصة أن معظم لاعبى القارة السمراء محترفين فى الخارج ويعودوا للمشاركة مع منتخباتهم".

انتهت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، التى جرت فعاليتها تحت سفح الأهرامات بالإعلان عن منتخبات المجموعة الأولى، والتى يتواجد فيها منتخب مصر، صاحب الأرض والجمهور.

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وأسفرت القرعة عن وجود منتخبات المجموعة الأولى على النحو التالى: مصر وزيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

ويشارك فى النسخة المقبلة لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، 24 منتخبا للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.