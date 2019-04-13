شكرا لقرائتكم حازم إمام عن مجموعة مصر: لا سهلة ولا حديدية.. وواثق من تأهل الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام نجم المنتخب المصرى الأسبق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى، أن المنتخب المصرى جدير بالتأهل إلى ثانى أدوار كأس الأمم الإفريقية "كان 2019". وأضاف كابتن المنتخب الأسبق على هامش قرعة كاس الأمم الافريقية، تحت سفح الأهرامات: "المنتخبات الثلاثة بالمجموعة الأولى لا يمكن تصنيفها على أنها منتخبات سهلة، وهذا أيضا لا يعنى أنها مجموعة حديدية، الأمر كله يتعلق ببذل لاعبى المنتخب المصرى الجهد، وترك الفوارق الفنية والتاريخية تحكم لصالحهم بالنهاية". Advertisements وأوقعت القرعة منتخب مصر فى المجموعة الأولى مع زيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية. وشهدت القرعة تواجد كوكبة من نجوم اللعبة ومسئوليها على رأسهم أحمد أحمد رئيس الكاف وهانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بجانب النجوم السابقين يايا توريه والحاج ضيوف وريجوبيرت سونج ومصطفى حجى. ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبا.

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